Киевский окружной административный суд удовлетворил требование Гончарука и обязал Пенсионный фонд учесть в его стаже определенные периоды.

Судья Высшего хозяйственного суда в отставке Петр Гончарук добился увеличения пенсии (пожизненного денежного содержания).

Как сообщили СМИ, такое решение принял Киевский окружной административный суд после рассмотрения его иска.

16 января 2025 года суд рассмотрел иск Гончарука, который требовал перерасчета пенсии.

Однако Пенсионный фонд Украины рассчитал выплаты по своей методике, учитывая только стаж работы на судейских должностях. В результате Гончарук получал 72% от зарплаты вместо 80%, что предусмотрено законом.

Не соглашаясь с этим, экссудия обратился в суд, требуя включить в стаж периоды службы в советской армии и обучение в университете.

Киевский окружной административный суд удовлетворил требование Гончарука и обязал Пенсионный фонд учесть в его стаже следующие периоды:

Военная служба:

С 9 ноября 1974 по 1 ноября 1976 – срочная служба в армии (1 год, 11 месяцев и 23 дня).



С 1 сентября 1980 года по 25 июня 1985 года – обучение на юридическом факультете Киевского государственного университета им . Т.Г. Шевченко (2 года, 2 месяца и 27 дней – половина общего периода обучения).

Суд также подтвердил стаж работы Гончарука на разных должностях в судебной системе, среди которых:

Народный судья Железнодорожного районного суда г. Киева (7 лет, 5 месяцев и 10 дней).

Судья Киевского городского суда (2 года, 4 месяца и 22 дня).

Заместитель председателя Межобластного суда (7 лет, 2 месяца и 14 дней).

Судья Высшего хозяйственного суда Украины (14 лет, 6 месяцев и 26 дней).

Суд обязал Пенсионный фонд произвести перерасчет выплат с учетом добавленных периодов стажа. В результате ежемесячное пожизненное денежное содержание экссудьи составит 229 906 грн.



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