Проблемы со считыванием SD-карт часто встречаются не только на смартфонах, но и на других устройствах, использующих внешние носители памяти.

Причины неисправности могут быть разными, но в большинстве случаев проблему можно устранить самостоятельно.

Одной из самых распространенных причин является неправильный формат файловой системы SD-карты. Это может произойти из-за повреждения файловой таблицы, самостоятельного форматирования карты или использования её в другой операционной системе.

Для решения проблемы необходимо:

Узнать объем карты памяти. Если она превышает 32 ГБ, вероятно, она отформатирована в exFAT, которую не поддерживают некоторые версии Android.

Сохранить важные данные на другом устройстве, подключить карту к компьютеру и отформатировать её в NTFS или FAT. Для этого в Windows нажмите правой кнопкой мыши на карте памяти, выберите «Форматировать» и задайте нужный формат.

Если стандартное форматирование не помогает, можно попробовать низкоуровневое. Оно полностью стирает данные и переписывает физические сектора карты.

Стоит отметить, что низкоуровневое форматирование следует применять только в крайнем случае, так как оно необратимо.

Если карта памяти получила термическое или физическое повреждение, восстановить её не получится. Проверить карту можно, подключив её к другим устройствам. Если она не работает нигде, придется приобрести новую.

Некоторые карты памяти могут не подходить по характеристикам. Например, устаревшие модели смартфонов не поддерживают большие объемы или современные стандарты SD-карт. Уточните спецификации своего устройства в документации или на сайте производителя, чтобы выбрать совместимую карту.

Ошибки чтения и записи могут возникать из-за поврежденных секторов. Для проверки карты используйте программы вроде HDDScan. Если найдены bad-секторы, их можно попытаться стереть с помощью программы DMDE, чтобы восстановить работоспособность карты.

Нередко проблемы возникают из-за логических ошибок на карте памяти. Их можно исправить через проверку в Windows.

Поврежденные или загрязненные контакты карты памяти также могут вызывать проблемы. Попробуйте извлечь карту, очистить её контакты и вставить обратно. Если повреждены контакты внутри устройства, лучше обратиться в сервисный центр.

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