Нередко случается, что владелец сам забывает пароль, и телефон становится недоступным, поэтому важно знать, как решить данную проблему.

Чтобы быстро получить доступ к своему телефону и личным данным, нужно знать несколько хитростей.

Первый и самый простой способ для пользователей Android — восстановление доступа через Google-аккаунт. Для этого необходимо несколько раз ввести неправильный пароль, пока на экране не появится опция «Забыли пароль?».

После нажатия этой кнопки система запросит учетные данные Google, синхронизированные с устройством. Если интернет на устройстве отключен, его можно включить через шторку уведомлений, доступную даже при заблокированном экране.

Другой вариант для устройств Samsung — использование сервиса Find My Mobile. Через него можно удаленно разблокировать устройство, если оно связано с учетной записью Samsung и подключено к интернету.

Для этого нужно зайти на сайт сервиса, авторизоваться, выбрать заблокированное устройство и воспользоваться функцией разблокировки.

Пользователи iPhone могут восстановить доступ через iTunes или iCloud. В случае iTunes потребуется подключение смартфона к компьютеру, запуск программы и выбор опции «Восстановить».

Этот процесс обновит устройство до последней версии iOS, после чего можно сбросить настройки. Если ранее была активирована функция «Найти iPhone», разблокировать устройство можно через iCloud, но при этом все данные будут стерты, и потребуется восстановление из резервной копии.

Если забыт графический ключ на Android, есть несколько решений. Например, можно дождаться полного разряда аккумулятора. После предупреждения о низком заряде через шторку уведомлений можно попасть в настройки и изменить графический ключ. Также доступен метод через учетную запись Google, если ввести неверный ключ несколько раз.

Для опытных пользователей с root-правами доступна возможность удаления файла gesture.key через инженерное меню или с помощью компьютера, подключенного к устройству. Однако такие действия требуют технической подготовки и сопряжены с рисками.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.