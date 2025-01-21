Ветеран войны, писатель и общественный деятель Александр Терен неожиданно объявил об отмене своего мотивационного стендапа Відвал троянд, который должен был пройти с 16 марта по 13 апреля в городах Украины.

Причиной такого решения Терен назвал свою неготовность к выступлениям. На своей странице в Instagram он признался, что был вынужден «спуститься на землю» и извинился перед поклонниками.

«Друзья, опустился и я немного на землю. Тур со стендапом отменяется из-за моей неготовности к нему. Приношу искренние извинения и надеюсь на встречу, где будет весело всем. Благодарю вас за понимание».

Вместо этого автор популярного тревел-шоу Відвал ніг сообщил, что активно работает над новой книгой. По словам Терена, он уже начал писать текст и поделился своими мыслями:

«Буквы формируются в слова, слова в предложения, предложения в книгу. Наконец-то начал».

Напомним, что Александр Терен уже имеет опыт литературной деятельности. Его автобиографическая книга Історія впертого чоловіка получила положительные отзывы от читателей.

Решение об отмене тура совпало с публичным конфликтом Терена с Инной Белень, победительницей 13-го сезона шоу Холостяк. Ссора возникла из-за высказываний Белень в интервью Славе Демину. В нем она отметила, что не видит проблемы в русскоязычии харьковчан и призвала «оставаться человечными», даже если кто-то продолжает говорить на русском языке.

Терен же заявил, что для него это стало открытием. В своих публикациях ветеран заговорил об одиночестве и подавленном состоянии, намекнув, что конфликт негативно сказался на его самочувствии.

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