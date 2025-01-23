Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, сообщил в Instagram, что отправляется в США.

Артист опубликовал фото из аэропорта и написал: «Лечу в США и угадайте почему». Отметим, в последнее время артист крайне редко что-то публикует и отвечает на вопросы. После того, как он выехал из страны, заявив, что заграницей "нужнее и поможет творчеством украинцам", певец не раз сталкивался с критикой.

В этот раз Потап анонсировал серию концертов, которые пройдут в марте в четырех городах США: Лос-Анджелесе (8 марта), Нью-Йорке (13 марта), Филадельфии (13 марта) и Майами (15 марта).

Он выступит с хитами из репертуара своих популярных проектов — «Время и Стекло», «Потап и Настя» и Mozgi, а также представит новый музыкальный проект под названием SLAVIC BALAGAN.

В комментариях под постом поклонники поинтересовались, почему Потап долго не посещает Украину. На это он ответил: «Был, вернусь, потом снова поеду», намекнув на свои регулярные поездки между странами.

Как известно, Алексей Потапенко проживает за границей и уже длительное время не появлялся в Украине публично.

Недавно Потап вновь появился в сети с анонсом нового тура:

"Привет, США 🇺🇸! Как дела!Мы едем к вам с GREATEST HITS TOUR! Лучшие песни от «Потап и Настя», «Время и Стекло», «Мозги» и супергорячего нового проекта «СЛАВЯНСКИЙ БАЛАГАН»!! 8 марта в Лос-Анджелесе, 13 марта в Нью-Йорке, 14 марта в Филадельфии, 15 марта в Майами!! Увидимся!".

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