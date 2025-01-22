Ксения Мишина ответила на слухи о своем увольнении с телеканала ТЕТ, заявив, что у нее и у канала все в порядке.

Украинская актриса Ксения Мишина решила ответить на вопросы в Stories и прокомментировать слухи касательно ее увольнения с телеканала ТЕТ.

Мишина в течение четырех сезонов была ведущей патриотического проекта «Я люблю Україну», однако в последнее время ей нашли замену, что вызвало интерес общественности и появление слухов.

В ответ на это актриса заявила, что у нее и у канала все в порядке, отметив, что в жизни все истории имеют начало и конец.

"Все истории начинаются и заканчиваются. А относительно отдельных слухов и громких заголовков — наша страна переживает непростой период. Многие люди тоже. Это все напоминает клетку людоедов. Свои пытаются пожирать своих же. Желчь, тьма и те, кто только ждет момента, чтобы укусить, — этого хватает", — написала актриса.

Мишина призвала к позитивному настрою, говоря о важности любви и благодарности в трудные времена: "Сейте любовь и благодарность. И тогда у многих не будет возникать вопросов, как подняться с колен". Актриса также поблагодарила за период работы над проектом и подчеркнула, что сделала все, что было в ее силах.

Ранее Мишина столкнулась с волнением со стороны публики после того, как она поделилась моментами своего отпуска в Таиланде вместе со своим сыном Платоном. Хотя звезда "Крепостной" наслаждалась отдыхом, не все ее подписчики на Instagram одобрили ее выбор.

Видео, опубликованное Мишиной, где она танцует на фоне живописного таиландского пейзажа, вызвало смешанные реакции.

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