Юморист Виктор Розовый, получивший ранение на фронте, впервые рассказал о своих спасителях и реальном самочувствии.

Украинский юморист и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелое осколочное ранение на фронте, впервые за долгое время вышел на связь.

В своем Instagram он поделился воспоминаниями о том опасном дне и поблагодарил тех, кто спас ему жизнь.

Розовый подробно рассказал о трагическом моменте, когда он был ранен. 21 марта 2024 года, в день, когда враг должен был вступить на их территорию, Виктор и его боевые товарищи готовились к встрече с россиянами.

Все пошло не по плану, когда начался минометный обстрел. Юморист отметил, что не помнит, какой именно миной он был ранен, так как потерял сознание, но был уверен, что это могло быть связано с артиллерийским огнем.

В своем посте Виктор выразил благодарность тем, кто помог ему выжить. Он отметил важную роль друзей из 2-й и 3-й рот противотанкового батальона 3-й ОШБр, а также боевого медика с позывным "Патрик", который пообещал, что на его смене не будет потерь.

"Я не испортил статистику боевых медиков. Разочаровывать их нельзя", — отметил он в своем сообщении.

Виктор также рассказал, что теперь у него два дня рождения в году — тот, что был до ранения, и тот, который он отметил после спасения.

"Знаю, что должен сильно поблагодарить друзей с позывными Дед, Иисус и Гун. Все они вместе с моим напарником Гуцулом, который на тот момент с тремя обломками в теле и неработающей рукой, сделали все для того, чтобы сейчас я мог опубликовать этот пост" - добавил артист.

Отметим, с начала полномасштабной войны Виктор Розовый вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, где защищал родину от российских захватчиков.

Последние новости Украины:

Бойфренд Леси Никитюк резко ответил на критику отдыха в Буковеле.

The Hardkiss с Саниной попали в скандал, отменив концерт в Украине.

Горбунов оправдал Потапа за его бегство за границу.