Юлия Санина, фронтвумен группы The Hardkiss, ответила на обвинения в незаконном вывозе мужа за границу во время войны.

Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина прокомментировала обвинения в незаконном вывозе мужа за границу.

Юлия Санина, известная как фронтвумен группы The Hardkiss, ответила на критику, связанную с ее мужем Валерием Бебко. В социальных сетях певицу обвинили в незаконном пересечении границы супругом во время войны.

Недавно Юлия поделилась в Instagram фотографиями семейного отдыха, на которых она с мужем и сыном катаются на лыжах за границей. Эти кадры вызвали неоднозначную реакцию среди подписчиков. Некоторые начали утверждать, что Валерий покинул Украину незаконно в период военного положения.

Санина решила не оставлять обвинения без ответа. Она публично разъяснила ситуацию, подчеркнув, что их семья выехала за пределы Украины еще до начала полномасштабной войны.

"Никто никого не вывозил. Наша семья уехала еще до полномасштабного вторжения", — написала Юлия в комментариях к посту, сопровождая свои слова фотографиями.

Артистка также добавила, что такие заявления необоснованны, а их семья продолжает поддерживать Украину, даже находясь за границей. Тем не менее, ее муж в Украину не возвращается и сам комментариев никаких не дает.

Напомним, кадры из отдыха сопровождались лаконичной подписью: "Давно не виделись". Однако такая публикация вызвала возмущение у украинцев. В комментариях многие обвинили певицу в неуважении к украинскому обществу, переживающему последствия войны.

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