Некоторые поклонники похвалили Олю Полякову за смелость и харизму, тогда как другие отметили, что фото выглядит спорно.

Известная певица и телеведущая Оля Полякова отметила свой 46-й день рождения.

По случаю праздника артистка опубликовала в своих соцсетях откровенное фото, сопроводив его эмоциональным поздравлением самой себе.

"Ну шо, с днем рождения меня! Как оно? Да афигенно!" — написала Полякова, добавив, что в свои 46 лет чувствует себя энергичной, сильной, здоровой, умной и "красивой, как солнце".

Однако опубликованный снимок вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Некоторые похвалили артистку за смелость и харизму, тогда как другие отметили, что фото выглядит спорно. После шквала критики певица удалила пост, заменив его более сдержанным кадром, сделанным для журнала.

Тем не менее, даже новая публикация не осталась без обсуждений. Подписчики разделились на два лагеря: одни восхищались внешностью и талантом Поляковой, другие продолжили критиковать ее за излишнюю демонстративность.

Комментарии пользователей разделились во мнениях, без неловкости не обошлось:

"Оля, будь счастлива! Всегда приятно на тебя смотреть и слушать!", "Ну наконец-то!", "В Украине полно красивых и талантливых женщин, зачем эти кадры?", "Шикарная, яркая, настоящая женщина!", "Кто этот фотограф? Фото странное, где батон, а где нога – непонятно.", "Странно выглядит, как-то".

Некоторые поклонники также интересовались, где именно певица отмечает праздник — в Украине или за границей.

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