В результате заблокировали не только счета ПриватБанк, но и телефон пенсионерки, требуя личного присутствия в отделении для разблокирования.

ПриватБанк заблокировал средства тяжелобольной пенсионерки, которые ее семья откладывала на похороны - для разблокирования карты банк требует личного присутствия женщины, несмотря на ее критическое состояние.

Эту ситуацию осветили на портале Минфин.

ПриватБанк заблокировал карту пенсионерки, на которой ее семья хранила деньги для срочных расходов, включая захоронения и лекарства. Инцидент произошел 6 октября 2024 года, когда сын женщины пытался перевести средства между ее карточками.

Семья открыла пенсионную карточку в ПриватБанке, чтобы получать пенсию дистанционно, поскольку женщина не могла посещать банк из-за плохого состояния здоровья. Несколько месяцев назад сын перевел на ее интернет-карту определенную сумму, чтобы деньги были в безопасности и готовы к использованию в случае срочных нужд.

Проблемы возникли, когда состояние пенсионерки внезапно ухудшилось, и сын попытался перевести средства на другую карту. В ходе телефонной проверки возникли проблемы с ответами. Хотя сын успешно прошел повторную проверку, ПриватБанк снова заблокировал карточку после следующего перевода.

В результате заблокировали не только счета, но и телефон пенсионерки, требуя личного присутствия в отделении для разблокирования.

"У меня нет логического объяснения действиям ПриватБанка по блокированию карт согласно условиям. В самый критический момент для нашей семьи ПриватБанк нас подвел", — отметили родственники в своем отклике.

В ПриватБанке принесли извинения за неудобства, объяснив, что операция со счетом пенсионерки была классифицирована как рисковая, поэтому требовала дополнительной проверки со стороны службы безопасности.

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