Недавно Совет Национального банка Украины одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу – НБУ будет сохранять политику «дорогих денег».

Об этом СМИ рассказал член Совета НБУ Василий Фруман.

Кроме определения целей и принципов монетарной политики, документ содержит детальный анализ существующих рисков, что является одним из важнейших его разделов.

Течение войны

Наибольшим и очевидным риском для Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективах является ход войны. Прогнозирование войны усложняется из-за многочисленных неизвестных факторов и постоянных изменений на фронте. Война является динамическим процессом, в котором действия одной стороны вызывают реакцию другой, что усложняет планирование и прогнозирование.

Внешнее финансирование

Другим значительным риском, связанным с войной, есть риск внешнего финансирования. По оценкам, к концу 2024 года дефицит бюджета (без учета грантов) может достичь 25% ВВП, что аналогично довоенным расходам. Обеспечить такие финансовые объемы внутри страны без угрозы финансовой системе невозможно, поэтому стабильность макроэкономики будет зависеть от ритмических внешних поступлений.

Отопительный сезон

Риск на 2024-2025 год связан с прохождением отопительного сезона. Лишь возобновляемая и атомная энергетика остались невредимыми. В этом году россия может нацелиться на распределительные сети возле атомных электростанций, что усложнит транспортировку электроэнергии и потенциально приведет к остановке этих электростанций, что окажет негативное влияние на экономику и общественные настроения.

Миграция украинцев

Еще одним риском является дальнейшая миграция украинцев из-за расширения зоны боевых действий. По оценкам, на территории, подконтрольной правительству, в настоящее время проживает около 30 млн человек (по сравнению с 48,5 млн в 2001 году). Миграция уменьшает общий спрос в экономике и усиливает дисбалансы на рынке труда, усложняя долгосрочное восстановление страны.

Международная политика

Глобальные экономические риски остаются актуальными. Протекционистские мероприятия и торговые войны (например, между США, ЕС и Китаем) снижают положительный эффект от глобализации. Ухудшение отношений между Китаем и западными странами на фоне внутренних проблем в Китае может привести к экономическому кризису, который повлияет на сырьевые рынки, уменьшая поступления от экспорта в Украину и делая Китай более склонным к сотрудничеству с Россией, отвлекая мир от войны.

В этих условиях политика центрального банка имеет ограниченные возможности для маневров. Согласно последним прогнозам, снижение учетной ставки на один год составит 1 п.п., а на два года – примерно 3 п.п. Поэтому основное внимание будет сосредоточено на других инструментах, включая изменение операционной политики, управление ликвидностью и валютные ограничения.

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