Клиент "ПриватБанка" пожаловался на блокирование своих счетов из-за якобы смены резидентства - однако он уверяет, что никаких изменений не происходило.

Эта информация обнародована в жалобе на сайте "Минфин".

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что летом 2024 года в Черниговской области посетил отделение "ПриватБанка", где открыл счета в гривне и долларах, предоставив загранпаспорт другого государства и вид на жительство в Украине. Через несколько дней его счета были заблокированы из-за якобы смены резидентства.

Клиент "ПриватБанка" сразу позвонил по телефону на горячую линию 3700 и объяснил, что предоставил все необходимые документы, включая подтверждение статуса резидента Украины. Однако ему сообщили, что он считается гражданином другой страны. Когда он спросил, понимают ли сотрудники, что такое резидент и гражданин, ему ответили, что "резидент — лицо, имеющее паспорт Украины".

"Говорю, вы не совсем правы, они просто бросают трубку и блокируют дозвон к оператору, через приложение общаюсь с одним оператором, потом подключается второй, потом третий, и каждому нужно одно и тоже объяснять, и в результате тебя делают идиотом и так же блокируют общение с оператором в приложении", - написал клиент "ПриватБанка".

После этого гражданин обратился в отделение "ПриватБанка", чтобы узнать, на основании чего были заблокированы его счета, поскольку он предоставил все необходимые оставшиеся неизменными документы. Он также спросил, почему банк по ошибке отнес его к нерезидентам Украины.

Представители "ПриватБанка" ответили на его жалобу, отметив, что уточнили информацию. Оказалось, что изменение резидентности (страны постоянного проживания) произошло на основе предоставленных документов при последней актуализации данных. Согласно требованиям Национального банка клиент "ПриватБанка" должен открыть новые текущие или карточные счета в новом статусе резидента.

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