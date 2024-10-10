Николя принял решение воевать на стороне Украины против россиян - он признается, что, пересек западную границу, был ошеломлен.

34-летний Николя Ями, гражданин Франции, два года принимал участие в боевых действиях во время российско-украинской войны.

Свою историю Николя Ями рассказал в сюжете ТСН. Он служил в Силах специальных операций в подразделениях ГУР Министерства обороны, где оперировал беспилотниками и участвовал в уличных боях в Бахмуте.

Во Франции он работал советником по управлению активами, однако всю жизнь мечтал о полете на французских истребителях Мираж. Николя считает, что на Европу надвигается великая война, это чувство возникло у него после аннексии украинского Крыма россией.

"В 2014-м году я был злой как черт, я чувствовал стыд, что западные страны позволили случиться тому, что произошло в Крыму и на Донбассе. Будапештский меморандум – это соглашение, контракт! И они не выполнили условия этого контракта. То есть мы наладили , Запад – налажал”, – говорит Николя Яме.

Николя принял решение воевать на стороне Украины против россиян. Он признается, что, пересек западную границу, был ошеломлен.

"Я был в шоке, что люди просто мыли машину на мойке! Я думал, что в Украине каждый на сто процентов бросил свои силы на борьбу против врага", - говорит военный.

Однако это не остановило его. Он поступил в Иностранный легион Главного управления разведки Министерства обороны. Николя участвовал в боях в Балаклее, Изюме и Клещиевке, обороняя Бахмут, когда город уже практически был уничтожен. Даже в этом аду он находил несколько секунд для прекрасного – играл на пианино.

Полгода назад Николя получил ранения и перешел из камуфляжа в деловой костюм. Однако он не перестал поддерживать Вооруженные Силы Украины. Вместе с партнерами он создал дрон, использующий искусственный интеллект, работающий без GPS и практически не оказывающийся враждебными системами РЭБ.

Этот беспилотник успешно прошел испытания в подразделениях ВСУ и ГУР, и Николя надеется, что он поможет Украине добиться победы.

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