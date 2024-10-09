В Украине наблюдается быстрый рост зарплат, что обусловлено дефицитом рабочей силы – однако реальные доходы растут гораздо медленнее из-за высокого уровня инфляции.

Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

По данным Национального банка, реальные зарплаты украинцев начали расти медленнее из-за роста цен. Опрос, проведенный Институтом экономических исследований, подтвердил, что проблемы с поиском квалифицированных работников остаются на стабильно высоком уровне.

Исследование компании Advanter также указывает на то, что средняя укомплектованность штатов на предприятиях в августе составила всего 71%, что почти не изменилось по сравнению с маем, когда этот показатель был 74%.

Согласно данным Национального банка, количество новых вакансий продолжает расти, особенно в крупных городах, благодаря возобновлению экономической деятельности. При этом количество новых резюме стабилизировалось, что говорит о том, что украинцы начали активнее искать работу.

Напомним, что банки имеют право не принимать некоторые купюры гривны на законных основаниях – в частности, действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Речь идет, в частности, о купюрах, поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, площадь которых во время приемки и обработки может оказаться менее 55% начальной площади банкноты.

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