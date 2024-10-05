В условиях продолжительной войны и вызовов, связанных с энергетической безопасностью, эти населенные пункты являются "эпицентрами сложной зимы".

Местные власти активно занимаются подготовкой к зимним вызовам, но жителям следует заранее позаботиться о необходимых ресурсах – но зима будет действительно сложной.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В условиях продолжительной войны и вызовов, связанных с энергетической безопасностью, эти населенные пункты, по словам эксперта Харченко, являются "эпицентрами сложной зимы".

Киев, Одесса и Харьков не только крупнейшие города Украины, но и те, где сосредоточены основные проблемы с энергоснабжением. Если отстраниться от фронтовой линии, эти три города окажутся наиболее уязвимыми в стране.

"Именно здесь будет сложнее всего", - говорит Харченко, отмечая, что проблемы с энергетической инфраструктурой могут значительно усложнить жизнь местных жителей.

Напомним, что украинские энергетики не считают возможным перезимовать без отключений электроэнергии. Ожидается, что энергетический дефицит останется, и в зависимости от строгости зимы свет может отсутствовать от 2 до 16 часов в сутки.

В оптимистических сценариях отключения будут продолжаться 2-4 часа в сутки и будут происходить только во время отдельных холодных периодов зимы, которые будут продолжаться 1-2 недели. В пессимистических вариантах, особенно если морозы будут устойчивыми и длительными, например -15 градусов в течение трех недель, ситуация может быть существенно хуже. В таком случае ограничения могут составлять 14-16 часов в день.

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Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.

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