Авторка кулинарного блога и фудблогер Валерия Велигура рассказала в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный пирог из доступных продуктов, если хочется чего-то вкусного и не слишком сладкого.
Благодаря добавлению в пирог сыра и орешков, пирог будет мягким и при этом очень сытным и ароматным.
Ингредиенты:
- 1 упаковка теста фило (400 г)
- 40 г сливочного масла
- 1 большая сладкая груша
- 1 упаковка сыра камамбер
- 2 яйца
- 200 мл молока
- Щепотка соли
- 10 г сахара (по желанию)
- 10 г орехов (по желанию)
- Мед для подачи
Приготовление:
Разморозьте листы теста фило и аккуратно положите их в форму, сложив гармошкой. Смажьте растопленным сливочным маслом.
Нарежьте грушу и сыр камамбер и равномерно распределите их по тесту. В миске соедините яйца, молоко и щепотку соли. Залейте полученной смесью пирог.
По желанию посыпьте пирог сахаром и орехами.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25–30 минут, до образования первой корочки. По готовности полейте пирог медом, подавайте к столу и наслаждайтесь.
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