Этот пирог с сыром и грушей — отличный выбор для быстрого и вкусного угощения на праздничный стол.

Авторка кулинарного блога и фудблогер Валерия Велигура рассказала в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный пирог из доступных продуктов, если хочется чего-то вкусного и не слишком сладкого.

Благодаря добавлению в пирог сыра и орешков, пирог будет мягким и при этом очень сытным и ароматным.

Ингредиенты:

1 упаковка теста фило (400 г)

40 г сливочного масла

1 большая сладкая груша

1 упаковка сыра камамбер

2 яйца

200 мл молока

Щепотка соли

10 г сахара (по желанию)

10 г орехов (по желанию)

Мед для подачи

Приготовление:

Разморозьте листы теста фило и аккуратно положите их в форму, сложив гармошкой. Смажьте растопленным сливочным маслом.

Нарежьте грушу и сыр камамбер и равномерно распределите их по тесту. В миске соедините яйца, молоко и щепотку соли. Залейте полученной смесью пирог.

По желанию посыпьте пирог сахаром и орехами.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25–30 минут, до образования первой корочки. По готовности полейте пирог медом, подавайте к столу и наслаждайтесь.

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