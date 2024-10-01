Такой вариант приготовления можно использовать и на праздники - перцы дополнят стол и станут вашей любимой закуской.

В Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как запекать перцы со сладкой творожной начинкой.

Это простое, на первый взгляд, блюдо станет изысканным дополнением к обеду или ужину с друзьями за бокалом вина.

Ингредиенты:

5 красных перцев сорта Капи;

300 г сыра Фета, раскрошенного;

100 г твердого сыра (например, Гауда), натертого;

2 зубчика чеснока, измельченных;

1 ч.л. орегано;

1 томат, без семян, нарезанный кубиками;

4 ст.л. оливкового масла;

2 ст.л. нарезанной зелени петрушки;

Черный перец по вкусу;

Цедра половины лимона;

Нарезанные зеленые оливки (по желанию).

Приготовление:

Сделайте продольный разрез на каждом перце. У основания перца выполните поперечные разрезы, чтобы получилась форма буквы "Т". Аккуратно очистите внутренности от семян и перегородок.

В большой миске смешайте сыр Фета, тертый сыр Гауда, чеснок, орегано, нарезанный томат, оливковое масло, зелень петрушки, лимонную цедру и черный перец. При необходимости, добавьте немного греческого йогурта, если начинка кажется сухой.

Заполните подготовленные перцы сырной начинкой.

Разогрейте духовку до 200°C. Поместите фаршированные перцы на противень и запекайте в течение 30-35 минут, пока перцы не станут мягкими и слегка подрумянятся.

Подавайте перцы горячими или холодными, по вашему вкусу.

Вместо Феты можно использовать фелату, а также экспериментировать с добавлением каперсов, базилика или других видов сыра, например, мягкого козьего или пармезана.

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