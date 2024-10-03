Куриные котлеты по этому рецепту можно готовить как рублеными, то есть нарезая мясо на кусочки, так и обычными, измельчив его на мясорубке или в блендере.

Украинская кулинарная блогерка Наталья Жук поделилась улучшенным рецептом куриных котлет с добавлением овощей, чтобы они были еще вкуснее и сочнее.

Для приготовления котлет берем следующие ингредиенты:

филе куриное – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

кабачок – 100-150 г

яйцо – 1 шт.

сухари панировочные – 3 ст.л.

смесь специй для курицы и соль – по вкусу

сливочное масло – 15 г

Блогер измельчила на мясорубке и куриное филе, и лук, морковь и кабачок. Или можно мясо нарезать мелкими кусочками, а овощи натереть на терке.

К мясу с овощами добавляем яйцо, панировочные сухари, соль и любимые специи к курице. Готовому фаршу даем постоять 10-15 минут и после этого можно переходить к формовке котлет.

Руками, смоченными в воде, формируем котлеты небольшого размера и жарим на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон. После этого добавляем кусочек сливочного масла, вливаем немного воды и тушим котлеты под крышкой еще примерно 10 минут на маленьком огне.

Или такие котлетки можно выложить на противень, застеленный пергаментом, и запечь их в духовке, такой вариант будет более диетическим.

"Какие же они получились сочные и очень-очень вкусные, это мой самый любимый рецепт куриных котлет", - добавила блогерка.

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