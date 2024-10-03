Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как просто сделать пирог с фруктами и не использовать тесто.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать простой и вкусный рецепт пирога с яблоками и абрикосами, который готовится на сковороде.

Лаваш, фрукты и нежная заливка из сметаны и яиц создают очень мягкое сочетание, а процесс приготовления не займет много времени.

Ингредиенты:

Лаваш — 200 г

Яблоки — 700 г

Абрикосы — 300 г

Сахар — 80 г

Топленое масло — 50 г

Клюква — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Яйца — 5 шт

Сметана (15-20%) — 200 г

Приготовление:

Нарежьте лаваш треугольными полосками, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте яблоки тонкими слайсами. Поставьте их на сковороду с топленым маслом и сахаром, готовьте 10-15 минут, чтобы выпарить лишнюю влагу.

Смажьте сковороду топленым маслом. Смешайте сметану с яйцами и добавьте ванильный сахар. Выложите 1/3 часть лаваша на дно сковороды, добавила "Мастер Шеф" Литвинова. Поверх положите яблоки и залейте 1/3 частью заливки.

Добавьте еще слой лаваша, затем выложите абрикосы, снова лаваш, и оставшуюся заливку. Готовьте пирог на минимальном огне 20-25 минут под крышкой.

Накройте пирог пергаментом, аккуратно переверните на крышку и верните в сковороду. Готовьте еще 5-10 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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