Известный шеф-повар, ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную и питательную пиццу из лаваша на завтрак.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что пицца может быть не только вкусным, но и полезным завтраком, поэтому он регулярно готовит себе это блюдо. А чтобы добавить витаминов и клетчатки, подавать ее лучше всего со свежей рукколой или салатом.
Чтобы приготовить быструю пиццу с лаваша на завтрак, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:
- тортилья или круглый лаваш – 1 шт.
- яйцо – 1 шт. (или, если хотите меньше жира и больше протеина, берите 2 яичных белка, без желтков)
- сыр (моцарелла или другой) – 80 г
- колбаса (лучше всего подойдет чоризо или салями) - 50 г
- сушеное орегано (или другие любимые специи по желанию) – 0,5 ч.л.
- кетчуп – 2 ст. л.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разогревает сковородку, добавляет немного растительного масла и выливает яйца. Сверху накрываем яйца лавашем или тортильей. Когда яйца схватятся, переворачиваем лаваш.
Поджаренное яйцо "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает кетчупом, выкладывает нарезанную кольцами колбаску и натертый сыр, посыпает сушеным орегано и складывает лаваш пополам.
Готовую пиццу в хрустящем зажаренном до золотистости лаваше перекладываем на тарелку и сразу подаем к завтраку.
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