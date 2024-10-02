Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алик Мкртчян на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкусные картофельные деруны с хрустящей корочкой.

"Мастер Шеф" Алик Мкртчян добавляет в деруны два секретных ингредиента, которые придадут особый вкус и аромат – немножко бекона и перца чили.

Для приготовления идеальных картофельных дерунов участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

картофель – 400 г

яйцо – 1 шт.

бекон - 50 г

зеленый лук – 50 г

мука – 2 ст.л.

перец чили свежий – 50 г

лук репчатый – 1 шт. (маленького размера)

соль – по вкусу

Картофель "Мастер Шеф" Алик Мкртчян чистит, промывает, натирает на крупной терке и руками отжимает из него лишнюю жидкость. Репчатый лук также натираем на терке, его отжимать не нужно. Бекон, зелёный лук и перец чили мелко нарезаем.

В миске смешиваем натертый картофель и лук, нарезанный бекон, зеленый лук, чили, добавляем муку, яйцо, соль по вкусу и перемешиваем все до однородности.

Жарим драники на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла.

"Столовой ложкой формируйте деруны, или картофельные панкейки, только, пожалуйста, следите за ними, чтобы не при горели как у меня) очень вкусно получилось, готовьте с любовью", - отметил "Мастер Шеф" Алик Мкртчян.

В комментариях "Мастер Шеф" Алик Мкртчян добавил, что такие картофельные драники можно приготовить даже без добавления муки.

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