Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алик Мкртчян на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкусные картофельные деруны с хрустящей корочкой.
"Мастер Шеф" Алик Мкртчян добавляет в деруны два секретных ингредиента, которые придадут особый вкус и аромат – немножко бекона и перца чили.
Для приготовления идеальных картофельных дерунов участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- картофель – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- бекон - 50 г
- зеленый лук – 50 г
- мука – 2 ст.л.
- перец чили свежий – 50 г
- лук репчатый – 1 шт. (маленького размера)
- соль – по вкусу
Картофель "Мастер Шеф" Алик Мкртчян чистит, промывает, натирает на крупной терке и руками отжимает из него лишнюю жидкость. Репчатый лук также натираем на терке, его отжимать не нужно. Бекон, зелёный лук и перец чили мелко нарезаем.
В миске смешиваем натертый картофель и лук, нарезанный бекон, зеленый лук, чили, добавляем муку, яйцо, соль по вкусу и перемешиваем все до однородности.
Жарим драники на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла.
"Столовой ложкой формируйте деруны, или картофельные панкейки, только, пожалуйста, следите за ними, чтобы не при горели как у меня) очень вкусно получилось, готовьте с любовью", - отметил "Мастер Шеф" Алик Мкртчян.
В комментариях "Мастер Шеф" Алик Мкртчян добавил, что такие картофельные драники можно приготовить даже без добавления муки.
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