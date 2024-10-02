Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить легкую творожную запеканку без муки и сахара, только из пяти ингредиентов.
Для приготовления творожной бананово-кокосовой запеканки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- банан – 2 шт. (большого размера)
- творог – 100 г
- греческий йогурт – 150 г
- кокосовая стружка – 50 г
- яйца – 3 шт.
Звезда "Мастер Шеф" просто отправляет в чашу блендера бананы, творог, греческий йогурт, кокосовую стружку, яйца и перебивает все до однородности.
Творожную массу выливаем в форму и отправляем в разогретую до 180 градусов на 40 минут. "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк оставляет готовую запеканку до полного остывания, а затем съедает ее за один подход, потому что это невероятно вкусно.
Ранее "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась с украинцами рецептом малокалорийного, но очень вкусного десерта из яблок. Для его приготовления нам понадобится 2 яблока, 300 г яблочного пюре (просто чистим яблоки и перебиваем блендером до однородности), 300 г сметаны, 3 яйца и 50 г крахмала.
Яблочное пюре со сметаной, яйцами и крахмалом взбиваем до однородности. Яблоки нарезаем кубиками среднего размера, добавляем в полученную массу и перемешиваем.
Выливаем яблочную массу в форму для запекания и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно час. Перед подачей даем десерту полностью остыть.
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