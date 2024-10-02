Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram поделился рецептом невероятно вкусной закуски из лаваша с сыром и курицей.
Приготовить такую закуску можно как на природе на огне, так и дома на сковороде. Но судья "Мастер Шеф" особенно советует этот рецепт для пикника или ужина на открытом воздухе.
Для приготовления вкуснейшего лаваша с сыром и курицей "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- лаваш круглый – 2 шт.
- сыр сулугуни – 100 г
- фарш куриный – 100 г
- соль, молотый перец, паприка – по вкусу
- укроп – по желанию
На один лаваш "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво тоненьким слоем распределяет куриный фарш и приправляет его солью, перцем и паприкой.
Сверху на фарш выкладываем натертый сыр сулугуни и мелко нарезанный укроп. Накрываем все вторым лавашем.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, поскольку готовил лаваш на огне, просто выкладывает его на решетку и запекает до готовности фарша. Так же вкусно получится, если просто пожарить лаваш на разогретой сковороде в домашних условиях с обеих сторон до золотистости.
Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также поделился с украинцамм рецептом вкусного соуса для мяса. Для приготовления соуса просто перебиваем блендером до однородности одну луковицу, 2 зубца чеснока, 150 г аджики, 150 г воды, маленький пучок петрушки, а также добавляем соль, перец и сахар по вкусу.
Последние новости Украины:
Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.
Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.
Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.