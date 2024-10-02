Если вы любите разнообразные закуски из лаваша, аппетитный тягучий сыр и курицу, то этот рецепт от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво вам очень понравится.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram поделился рецептом невероятно вкусной закуски из лаваша с сыром и курицей.

Приготовить такую ​​закуску можно как на природе на огне, так и дома на сковороде. Но судья "Мастер Шеф" особенно советует этот рецепт для пикника или ужина на открытом воздухе.

Для приготовления вкуснейшего лаваша с сыром и курицей "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

лаваш круглый – 2 шт.

сыр сулугуни – 100 г

фарш куриный – 100 г

соль, молотый перец, паприка – по вкусу

укроп – по желанию

На один лаваш "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво тоненьким слоем распределяет куриный фарш и приправляет его солью, перцем и паприкой.

Сверху на фарш выкладываем натертый сыр сулугуни и мелко нарезанный укроп. Накрываем все вторым лавашем.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, поскольку готовил лаваш на огне, просто выкладывает его на решетку и запекает до готовности фарша. Так же вкусно получится, если просто пожарить лаваш на разогретой сковороде в домашних условиях с обеих сторон до золотистости.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также поделился с украинцамм рецептом вкусного соуса для мяса. Для приготовления соуса просто перебиваем блендером до однородности одну луковицу, 2 зубца чеснока, 150 г аджики, 150 г воды, маленький пучок петрушки, а также добавляем соль, перец и сахар по вкусу.

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