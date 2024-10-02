Тесто для пирожков по этому рецепту готовится без дрожжей, поэтому с ним справится даже новичок, а благодаря творогу получается не только вкусным, но и полезным.

Этот рецепт теста идеален, потому что для него не нужны дрожжи, готовится оно очень быстро и просто, а пирожки в результате получаются невероятно вкусными.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить легкое и вкусное тесто для пирожков на основе творога, а начинку для них можно брать любую.

Для теста на 10 пирожков нам понадобится:

сыр кисломолочный – 200 г

мука – 250 г

яйца – 2 шт.

соль и сахар – по щепотке

разрыхлитель – 1 ч.л.

растительное масло – 30 г

На это количество теста понадобится около 500 г готовой начинки. Шеф-повар приготовила пирожки с тушеной капустой.

Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем творог, яйца, соль, сахар, муку с разрыхлителем и растительное масло до однородности. При необходимости можно добавить еще 10–30 г муки.

"Я делаю это руками, но можно и в комбайне. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть к рукам", – объяснила шеф-повар.

Готовое тесто делим на 10 частей, оно хорошо лепится и держит форму. Его можно не раскатывать, а просто руками, немного присыпанными мукой, сформировать плоскую лепешку, выложить начинку, залепить как вареник, а затем сформировать пирожок, как на видео.

Делаем пирожки немного приплюснутыми, чтобы они лучше прожарились. Жарим пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом на огне чуть ниже среднего до золотистости с обеих сторон.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.