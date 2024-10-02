Этот рецепт теста идеален, потому что для него не нужны дрожжи, готовится оно очень быстро и просто, а пирожки в результате получаются невероятно вкусными.
Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить легкое и вкусное тесто для пирожков на основе творога, а начинку для них можно брать любую.
Для теста на 10 пирожков нам понадобится:
- сыр кисломолочный – 200 г
- мука – 250 г
- яйца – 2 шт.
- соль и сахар – по щепотке
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- растительное масло – 30 г
На это количество теста понадобится около 500 г готовой начинки. Шеф-повар приготовила пирожки с тушеной капустой.
Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем творог, яйца, соль, сахар, муку с разрыхлителем и растительное масло до однородности. При необходимости можно добавить еще 10–30 г муки.
"Я делаю это руками, но можно и в комбайне. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть к рукам", – объяснила шеф-повар.
Готовое тесто делим на 10 частей, оно хорошо лепится и держит форму. Его можно не раскатывать, а просто руками, немного присыпанными мукой, сформировать плоскую лепешку, выложить начинку, залепить как вареник, а затем сформировать пирожок, как на видео.
Делаем пирожки немного приплюснутыми, чтобы они лучше прожарились. Жарим пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом на огне чуть ниже среднего до золотистости с обеих сторон.
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