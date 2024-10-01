Если вы любите блюда из кисломолочного сыра, например сырники, разнообразные запеканки, глазированные сырки, то этот легкий десерт вам точно понравится.

Творожный десерт с ананасом готовится буквально за 10 минут без плиты и духовки, только даем ему немного застыть и можно наслаждаться.

Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль. Это идеальный вариант для перекуса, ужина или просто в качестве десерта.

"Готовится быстро, довольно диетически и очень вкусно", - советует кулинар.

Для приготовления легкого творожного десерта с ананасом нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (если хотите диетическую версию, то можно брать нежирный) – 700 г

ананасы консервированные – 400 г (+ сок из банки)

желатин – 25 г + 100 г воды

подсластитель (сахар или стевия) – по вкусу (4-5 ст.л.)

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.

Творог выкладываем в миску, добавляем сок из ананаса, сахар или заменитель и перебиваем блендером до однородности. Попробуйте творожную массу на вкус, достаточно ли она сладкая, при необходимости добавьте еще подсластителя.

В творожную массу добавляем консервированные ананасы кусочками и хорошо все перемешиваем.

Набухший желатин растапливаем. Это удобно делать в микроволновке, просто прогреваем его 15-25 секунд. Желатиновую саму добавляем к творогу и еще раз все хорошо перемешиваем.

Готовую творожную массу перекладываем в любую удобную форму, можно даже использовать пачку от молока (тетра пак 1 л) с обрезанным верхом, как на видео. Отправляем десерт в холодильник до застывания – на это уйдет примерно 20-30 минут. В результате получим вкусный и полезный творожный десерт, богатый белоком.

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