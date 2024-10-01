В Украине значительно возросла стоимость коммунальных услуг, за год – с августа 2023 по август 2024 – тарифы увеличились в целом на 18,5%.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

В документе отмечено, что тариф на электрическую энергию закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания отопительного сезона 2024/25 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут", - говорится в документе.

В то же время, украинцы могут значительно сэкономить на оплате счетов за электроэнергию — более 430 гривен. Это можно сделать легально, без каких-либо нарушений. Для этого необходимо обратиться к поставщику электроэнергии и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого стоимость электричества, потребленного ночью, снизится вдвое.

Такие счетчики работают в двух режимах учета в зависимости от времени суток. Ночной тариф, действующий с 23:00 до 7:00, составляет 2,16 грн/кВтч, что вдвое меньше обычной цены. Днем же стоимость электроэнергии остается на уровне 4,32 грн/кВтч.

Рассмотрим семью из трех человек, проживающих в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющих 300 кВтч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь объем электричества будет оплачиваться по дневному тарифу 4,32 грн., в результате чего за месяц начислится 1296 грн.

Последние новости в Украине:

В Украине вернули газовые проверки: суммы в платежках могут пересчитать, известны случаи.

Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.

Сверхсложная зима: в Раде допустили длительное выключение света зимой и назвали причины.