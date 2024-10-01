Фаршированные перцы не обязательно готовить именно с мясным фаршем и рисом, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась гораздо более легким рецептом.

Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как быстро и просто приготовить фаршированные перцы для ленивых.

Такие фаршированные перцы – очень легкое и вкусное блюдо, которое идеально подойдет для завтрака. Четкая граммовка для этого рецепта не нужна, можно делать все на глаз.

Чтобы приготовить вариант фаршированного перца для завтрака, победительница "Мастер Шеф" на одну порцию берет следующие ингредиенты:

болгарский перец – 1 шт.

ветчина

томаты черри

сыр (моцарелла)

яйца – 2 шт.

оливковое масло

соль, перец, прованские травы

петрушка – для подачи

Болгарский перец "Мастер Шеф" Валерия Матрохина разрезает пополам и зачищает от семян. Половинки перца выкладываем в форму для запекания и немного поливаем оливковым маслом.

Помидоры черри победительница "Мастер Шеф" разрезает пополам, ветчину нарезает на небольшие кусочки и выкладывает в половинки перцев. Также добавляем моцареллу или другой любимый сыр. Посыпаем солью, перцем и прованскими травами по вкусу.

Сверху в каждую половинку перца выбиваем по одному яйцу, его тоже немного подсаливаем и добавляем сверху специй.

"Мастер Шеф" Валерия Матрохина запекает такие фаршированные перцы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-30 минут до готовности яиц – и завтрак готов.

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