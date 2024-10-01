В этот раз у себя в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить классический французский сэндвич шаг-месье.
Крок-месье – это горячий бутерброд с ветчиной, сыром и соусом бешамель, который часто подают во французских кафе. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует готовить такой сэндвич для завтрака или качества быстрого ужина.
Чтобы приготовить крок-месье "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты (на два сэндвича):
- 4 ломтика хлеба
- 100 г ветчины
- 100 г сыра
- 300 г молока
- 30 г муки
- 30 г сливочного масла
- соль, перец – по вкусу
- щепотка мускатного ореха
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит соус бешамель. Для этого в сотейнике прогреваем муку до золотистого цвета. Следом добавляем сливочное масло и, постоянно помешивая, доводим до однородности и загущения.
После этого вливаем молоко и продолжаем помешивать, пока масса не станет однородной. В конце добавляем соль и перец по вкусу, а также щепотку мускатного ореха и перемешиваем.
На два ломтика хлеба "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает соус бешамель, затем нарезанную тонкими слайсами ветчину, далее сыр. Накрываем сэндвичи вторым ломтиком хлеба, а сверху дополнительно выкладываем соус бешамель и сыр.
Отправляем сэндвичи в разогретую до 180 градусов духовку до золотистости – и шаг-месье готовы.
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