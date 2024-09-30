Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила украинцам интересную альтернативу обычному хлебу, которая получается вкусной и полезной.

Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшую луковую фокаччу, которая может заменить обычный хлеб.

"Я просто влюблена в этот рецепт", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления луковой фокаччи "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла следующие ингредиенты:

кукурузная мука - 300 г

кукурузная крупа – 50 г

лук – 750 г (можно брать и обычный репчатый, и синий)

вода – 450 мл

брынза – 70 г

растительное масло – 3 ст.л.

соль, молотый перец, итальянские травы – по вкусу

Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" получилось две луковые фокаччи.

Лук чистим, нарезаем перьями, солим, хорошо разминаем руками и пассируем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости.

В глубокую миску "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк наливает воду, всыпает кукурузную муку и кукурузную крупу и венчиком размешивает все до однородности. Следом добавляем брынзу (крошим ее руками), растительное масло, немного соли, обжаренный лук, перец и итальянские травы по желанию, еще раз все хорошо перемешиваем.

Тесто получится довольно жидким, как на видео. Готовое луковое тесто равномерно выливаем на противень, застеленный пергаментом, чтобы слой был толщиной примерно 1,5 см. Выпекаем фокаччу в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.

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