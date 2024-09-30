Рецепт сырной запеканки будет очень удобным для тех, кто желает сделать десерт быстро и не хочет возиться с тестом.

В этот раз Юлия Вилич в Instagram поделилась, как сделать вкусную сырную запеканку и красиво украсить ее перед подачей, чтобы приятно удивить близких или гостей дома.

Такой вариант приготовления не покажется слишком сложным, если желаете сделать десерт быстро и без ошибок.

Ингредиенты:

600 г кисломолочного творога (5-9%)

2 яйца

50 г манной крупы

150 г сметаны (15-20%)

200 г йогурта (греческий 8% или любой другой)

100 г сахара (можно увеличить до 150 г, если любите более сладкую запеканку)

1 пакетик ванильного сахара

80 г малины

Приготовление:

Если творог зернистый, протрите его через сито. В емкость добавьте творог, яйца, манную крупу, сметану, йогурт, сахар и ванильный сахар. Используя блендер, измельчите всё до однородной массы.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и слегка присыпьте манной крупой. Поместите половину творожной массы в форму. В хаотичном порядке выложите свежую малину. Сверху добавьте оставшуюся творожную массу и распределите оставшиеся ягоды малины.

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте запеканку 40-45 минут. Для создания пара и равномерного выпекания, поставьте на дно духовки противень с горячей водой.

В кастрюле доведите до кипения 100 г малины с 30 г сахара и 0,5 ч.л. пектина или крахмала. Проварите 3 минуты, затем пропустите массу через сито и дайте соусу остыть.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.