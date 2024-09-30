В этот раз Юлия Вилич в Instagram поделилась, как сделать вкусную сырную запеканку и красиво украсить ее перед подачей, чтобы приятно удивить близких или гостей дома.
Такой вариант приготовления не покажется слишком сложным, если желаете сделать десерт быстро и без ошибок.
Ингредиенты:
- 600 г кисломолочного творога (5-9%)
- 2 яйца
- 50 г манной крупы
- 150 г сметаны (15-20%)
- 200 г йогурта (греческий 8% или любой другой)
- 100 г сахара (можно увеличить до 150 г, если любите более сладкую запеканку)
- 1 пакетик ванильного сахара
- 80 г малины
Приготовление:
Если творог зернистый, протрите его через сито. В емкость добавьте творог, яйца, манную крупу, сметану, йогурт, сахар и ванильный сахар. Используя блендер, измельчите всё до однородной массы.
Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и слегка присыпьте манной крупой. Поместите половину творожной массы в форму. В хаотичном порядке выложите свежую малину. Сверху добавьте оставшуюся творожную массу и распределите оставшиеся ягоды малины.
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте запеканку 40-45 минут. Для создания пара и равномерного выпекания, поставьте на дно духовки противень с горячей водой.
В кастрюле доведите до кипения 100 г малины с 30 г сахара и 0,5 ч.л. пектина или крахмала. Проварите 3 минуты, затем пропустите массу через сито и дайте соусу остыть.
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