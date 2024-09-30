Такой вариант приготовления не сложен, а десерт получится очень сладким и насыщенным, чтобы хорошо сочетаться с теплым несладким чаем или кофе.

Авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram рассказала, как сделать ароматный и сладкий кекс с сушеными фруктами и цукатами.

Выбрать любимые фрукты вы можете сами, однако в сочетании с орешками и финиками кекс будет заметно слаще.

Ингредиенты:

350 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

3 яйца

270 г сливочного масла (комнатной температуры)

250 г сахара

2 пакетика ванильного сахара или ванилин

1 ч.л. корицы

300 г цукатов или сухофруктов (клубника, вишня, журавлина)

Приготовление:

Замочите цукаты или сухофрукты на 20 минут в воде, затем слейте воду и тщательно просушите их. Взбейте сливочное масло с сахаром до получения пышной светлой массы. По одному добавляйте яйца, полностью вмешивая каждое яйцо в масляную смесь.

Добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и корицу. Перемешайте массу на низких оборотах миксера.

Постепенно добавляйте просеянную муку, смешивая тесто. Обваляйте цукаты в небольшом количестве муки и добавьте их в тесто, хорошо перемешав.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 170°C духовке около часа. Дайте кексу немного остыть, но его можно нарезать и сразу подавать с холодным молоком.

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