Авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram рассказала, как сделать ароматный и сладкий кекс с сушеными фруктами и цукатами.
Выбрать любимые фрукты вы можете сами, однако в сочетании с орешками и финиками кекс будет заметно слаще.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 3 яйца
- 270 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 250 г сахара
- 2 пакетика ванильного сахара или ванилин
- 1 ч.л. корицы
- 300 г цукатов или сухофруктов (клубника, вишня, журавлина)
Приготовление:
Замочите цукаты или сухофрукты на 20 минут в воде, затем слейте воду и тщательно просушите их. Взбейте сливочное масло с сахаром до получения пышной светлой массы. По одному добавляйте яйца, полностью вмешивая каждое яйцо в масляную смесь.
Добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и корицу. Перемешайте массу на низких оборотах миксера.
Постепенно добавляйте просеянную муку, смешивая тесто. Обваляйте цукаты в небольшом количестве муки и добавьте их в тесто, хорошо перемешав.
Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 170°C духовке около часа. Дайте кексу немного остыть, но его можно нарезать и сразу подавать с холодным молоком.
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