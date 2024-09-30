Авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram рассказала, как сделать ароматный и сладкий кекс с сушеными фруктами и цукатами.

Выбрать любимые фрукты вы можете сами, однако в сочетании с орешками и финиками кекс будет заметно слаще.

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 3 яйца
  • 270 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 250 г сахара
  • 2 пакетика ванильного сахара или ванилин
  • 1 ч.л. корицы
  • 300 г цукатов или сухофруктов (клубника, вишня, журавлина)

Приготовление:

Замочите цукаты или сухофрукты на 20 минут в воде, затем слейте воду и тщательно просушите их. Взбейте сливочное масло с сахаром до получения пышной светлой массы. По одному добавляйте яйца, полностью вмешивая каждое яйцо в масляную смесь.

Добавьте ванильный сахар, разрыхлитель и корицу. Перемешайте массу на низких оборотах миксера.

Постепенно добавляйте просеянную муку, смешивая тесто. Обваляйте цукаты в небольшом количестве муки и добавьте их в тесто, хорошо перемешав.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 170°C духовке около часа. Дайте кексу немного остыть, но его можно нарезать и сразу подавать с холодным молоком.

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