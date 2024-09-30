Рецептом аппетитного печеночного торта с вертикальными коржами поделилась украинская фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.
Для приготовления печеночных блинчиков-коржей берем следующие ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 200 г
- соль и перец – по вкусу
- молоко ~ 200-250 г
Для начинки берем:
- сыр сливочный - 300 г
- майонез - 150 г
- сметана - 150 г
- чеснок – 2-4 зуб.
- соль, перец, горчица – по вкусу
- желатин – 15 г + 90 г воды
Печень пропускаем через мясорубку, солим, перчим, добавляем яйца, муку и хорошо перемешиваем. После этого частями вливаем молоко и перемешиваем. Тесто по консистенции должно быть как кефир.
Выпекаем тонкие блины на разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.
Желатин заливаем холодной водой и ждем, чтобы он набух. Далее растапливаем его либо в микроволновке в импульсном режиме, либо на маленьком огне, не доводя до кипения.
Для начинки смешиваем сливочный сыр, майонез, сметану, натертый или выжатый через пресс чеснок, немного горчицы. Доводим до вкуса солью и молотым перцем. В конце вливаем желатиновую массу и перемешиваем начинку до однородности.
Стопку готовых блинчиков разрезаем на три полоски одинаковой ширины. Каждый кусочек блина смазываем начинкой и ставим на тарелку для подачи по спирали. Готовый торт смазываем остатками начинки и отправляем для стабилизации в холодильник на несколько часов.
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