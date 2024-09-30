Пока не закончился сезон вкусного и доступного сладкого перца, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует обязательно попробовать приготовить такую ​​закуску.

Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram поделился рецептом простой и очень вкусной закуски из сладкого перца.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует подавать такую ​​закуску из перцев или с хрустящими гренками, или просто как салат.

Для приготовления вкусной закуски-салата из запеченных перцев "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

перец болгарский – 3 шт.

уксус (желательно винный) – 1-2 ст.л.

сушеные орегано и базилик – по 0,5 ч.л.

чеснок – 2 зуб.

масло оливковое – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

орехи (миндаль) - щепотка

Сладкие перцы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает пополам, удаляет хвостик и семена и срезом вниз выкладывает на противень, застеленный пергаментом. Запекаем перцы в разогретой до 180 градусов духовке, чтобы кожура аж начала чернеть.

Горячие запеченные перцы сразу перекладываем в миску и накрываем, или, как "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, перекладываем их в пакет-слайдер. Через 15 минут с легкостью чистим перцы от кожуры.

Запеченные перцы нарезаем на полоски и складываем в мисочку, добавляем уксус и оливковое масло, мелко нарезанные зубчики чеснока, а также по 0,5 ч.л. соли, орегано и базилика, перемешиваем все.

Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посыпает закуску из перца мелко нарезанными орешками миндаля. Вкуснее будет, если использовать жареный миндаль.

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