Тонкий аромат кофе хорошо сочетается со сладким вкусом мягкого кекса с орешками, о чем рассказала авторка кулинарного блога.

В этот раз Юлия Вилич в Instagram рассказала, как сделать вкусный кекс с ароматом и вкусом кофе, благодаря чему есть его будет еще большим наслаждением.

Сам рецепт приготовления довольно прост и не требует долгой подготовки теста.

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

4 средних яйца

260 г сахарной пудры

60 мл растительного масла

220 мл заварного кофе хорошего качества

2 ч.л. разрыхлителя (10 г)

360 г муки

100 г мелко измельчённых грецких орехов (можно заменить фундуком)

Приготовление:

Размягченное сливочное масло взбить в течение 3 минут до кремовой консистенции. Добавить сахарную пудру и продолжать взбивать еще 5 минут.

Влить растительное масло, перемешать до однородности. По одному добавлять яйца, каждый раз тщательно взбивая смесь.

В отдельной миске смешать просеянную муку, разрыхлитель и орехи. Заварить кофе и охладить его до комнатной температуры.

Ввести в масляно-яичную смесь сухие ингредиенты и кофе, чередуя их по частям. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом.

Выпекать кекс при температуре 180°C в течение 50-55 минут. Оставить кекс остывать в форме на 15 минут, затем переложить на решетку. Посыпать сахарной пудрой сверху перед подачей.

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