В этот раз Юлия Вилич в Instagram рассказала, как сделать вкусный кекс с ароматом и вкусом кофе, благодаря чему есть его будет еще большим наслаждением.
Сам рецепт приготовления довольно прост и не требует долгой подготовки теста.
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 4 средних яйца
- 260 г сахарной пудры
- 60 мл растительного масла
- 220 мл заварного кофе хорошего качества
- 2 ч.л. разрыхлителя (10 г)
- 360 г муки
- 100 г мелко измельчённых грецких орехов (можно заменить фундуком)
Приготовление:
Размягченное сливочное масло взбить в течение 3 минут до кремовой консистенции. Добавить сахарную пудру и продолжать взбивать еще 5 минут.
Влить растительное масло, перемешать до однородности. По одному добавлять яйца, каждый раз тщательно взбивая смесь.
В отдельной миске смешать просеянную муку, разрыхлитель и орехи. Заварить кофе и охладить его до комнатной температуры.
Ввести в масляно-яичную смесь сухие ингредиенты и кофе, чередуя их по частям. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом.
Выпекать кекс при температуре 180°C в течение 50-55 минут. Оставить кекс остывать в форме на 15 минут, затем переложить на решетку. Посыпать сахарной пудрой сверху перед подачей.
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