Предполагается, что в будущем на портале можно будет оставлять заявки на соцвыплаты.

Украинцы могут подавать онлайн-заявления на социальные услуги – через онлайн-портал, который уже приступил к работе - также ресурс будет сохранять "социальные карточки" каждого получателя помощи.

Об этом сообщили в Министерстве соцполитики.

Персональные социальные карты будут работать по аналогии с электронными медицинскими картами, отражая, какие социальные услуги получает конкретный гражданин.

"Приблизительно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения. В медицинской карте можно увидеть, как лечили пациента, чтобы вернуть здоровье. А в социальной – какие услуги оказывали, чтобы вывести человека из сложной жизненной ситуации", – пояснила голова . ведомства Оксана Жолнович.

Заявление на получение социальных услуг можно подать через личный кабинет Социального портала Минсоцполитики по указанной ссылке. Теперь обращаться в ближайший орган социальной защиты населения не обязательно. На портале также можно оставить сообщения о человеке или семье, нуждающейся в социальной поддержке, и отслеживать статус своих обращений.

Как отметил заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко, в будущем функционал портала планируется расширить, в частности, будет добавлена ​​возможность подавать заявления на назначение социальной помощи.

Портал был запущен после бета-тестирования, которое проходило в общинах Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей. В течение трех месяцев там тестировали функционал платформы.

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