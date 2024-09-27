Пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії, зокрема у жовтні деякі з них отримають доплату.

У жовтні нові індексації пенсії та її перерахунки не плануються - проте пенсії деяких українців все ж зростуть завдяки нарахуванню певних надбавок.

Про це повідомили у ПФУ.

Пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії, зокрема у жовтні деякі з них отримають доплату до пенсії за віком. На надбавку до пенсії за віком можуть розраховувати:

особи, старші 70 років;

отримувачі пенсії за віком;

громадяни, які мають загальну щомісячну пенсійну виплату менше ніж 10 340,35 гривні.

Розмір надбавки до пенсії залежить від віку особи. Наприклад, для громадян віком від 70 до 74 років вона становить 300 гривень. Інші категорії отримують такі доплати:

особи віком від 75 до 79 років — 456 гривень;

громадяни, які досягли 80 років, — 570 гривень.

Ця надбавка до пенсії нараховується автоматично та додається до основної пенсії після досягнення відповідного віку.

Нагадаємо, що в Україні діюче пенсійне законодавство дозволяє кожному пенсіонеру збільшити свою пенсію - наприклад, відкладання виходу на пенсію на п’ять років може призвести до зростання виплати на 54%. Законодавство України в сфері пенсійного страхування містить положення, що заохочують громадян відкладати вихід на пенсію. Це стосується призначення пенсії з відстрочкою.

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