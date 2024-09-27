Пенсионеры имеют право на разные надбавки к пенсии, в частности, в октябре некоторые из них получат доплату.

В октябре новые индексации пенсии и ее перерасчеты не планируются, однако пенсии некоторых украинцев все же вырастут благодаря начислению определенных надбавок.

Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсионеры имеют право на разные надбавки к пенсии, в частности, в октябре некоторые из них получат доплату к пенсии по возрасту. На прибавку к пенсии по возрасту могут рассчитывать:

лица старше 70 лет;

получатели пенсии по возрасту;

граждане, имеющие общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Размер надбавки к пенсии зависит от возраста человека. К примеру, для граждан в возрасте от 70 до 74 лет она составляет 300 гривен. Другие категории получают следующие доплаты:

лица в возрасте от 75 до 79 лет - 456 гривен;

граждане, достигшие 80 лет, - 570 гривен.

Эта прибавка к пенсии начисляется автоматически и добавляется к основной пенсии по достижении соответствующего возраста.

Напомним, что в Украине действующее пенсионное законодательство позволяет каждому пенсионеру увеличить свою пенсию – например, откладывание выхода на пенсию на пять лет может привести к росту выплаты на 54%. Законодательство Украины в сфере пенсионного страхования содержит положения, поощряющие граждан откладывать выход на пенсию. Это касается назначения пенсии с отсрочкой.

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