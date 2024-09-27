В октябре новые индексации пенсии и ее перерасчеты не планируются, однако пенсии некоторых украинцев все же вырастут благодаря начислению определенных надбавок.
Об этом сообщили в ПФУ.
Пенсионеры имеют право на разные надбавки к пенсии, в частности, в октябре некоторые из них получат доплату к пенсии по возрасту. На прибавку к пенсии по возрасту могут рассчитывать:
- лица старше 70 лет;
- получатели пенсии по возрасту;
- граждане, имеющие общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Размер надбавки к пенсии зависит от возраста человека. К примеру, для граждан в возрасте от 70 до 74 лет она составляет 300 гривен. Другие категории получают следующие доплаты:
- лица в возрасте от 75 до 79 лет - 456 гривен;
- граждане, достигшие 80 лет, - 570 гривен.
Эта прибавка к пенсии начисляется автоматически и добавляется к основной пенсии по достижении соответствующего возраста.
Напомним, что в Украине действующее пенсионное законодательство позволяет каждому пенсионеру увеличить свою пенсию – например, откладывание выхода на пенсию на пять лет может привести к росту выплаты на 54%. Законодательство Украины в сфере пенсионного страхования содержит положения, поощряющие граждан откладывать выход на пенсию. Это касается назначения пенсии с отсрочкой.
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