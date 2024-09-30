Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заметила, что мягкий печеночный торт с солеными огурцами станет идеальным дополнением к ужину.

Благодаря правильному приготовлению печени, блюдо не будет горчить и не покажется слишком жестким, так что торт точно придется всем за столом по вкусу.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного печеночного торта с солеными огурчиками.

Ингредиенты:

Печень куриная – 1 кг

Лук репчатый – 500 г (для начинки)

Лук репчатый – 250 г (для слоев)

Яйца – 2 шт

Пшеничная мука – 2 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 10 г

Перец черный крупного помола – 0,5 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Майонез – 250 г

Малосольные огурцы – 3 шт

Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Очистите куриную печень от пленок. Нарежьте 500 г лука и протушите его на сковороде, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Пропустите через мясорубку печень и пассерованный лук. В полученную массу добавьте взбитые яйца, сметану, муку и разрыхлитель. Приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте тонкие печеночные блинчики. Натрите малосольные огурцы на терке.

На первый блинчик нанесите тонкий слой майонеза. Выложите натертые огурцы. Накройте следующим блинчиком и повторите слой с майонезом. На этот слой выложите заранее подготовленный пассерованный лук.

Повторяйте эти шаги, чередуя слои блинчиков, огурцов, лука и майонеза, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова. Завершите сборку торта, добавив сверху майонез и украсив зеленью и ломтиками огурцов по желанию.

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