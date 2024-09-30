Благодаря правильному приготовлению печени, блюдо не будет горчить и не покажется слишком жестким, так что торт точно придется всем за столом по вкусу.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного печеночного торта с солеными огурчиками.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 1 кг
- Лук репчатый – 500 г (для начинки)
- Лук репчатый – 250 г (для слоев)
- Яйца – 2 шт
- Пшеничная мука – 2 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Разрыхлитель – 10 г
- Перец черный крупного помола – 0,5 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Майонез – 250 г
- Малосольные огурцы – 3 шт
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
Очистите куриную печень от пленок. Нарежьте 500 г лука и протушите его на сковороде, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Пропустите через мясорубку печень и пассерованный лук. В полученную массу добавьте взбитые яйца, сметану, муку и разрыхлитель. Приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте тонкие печеночные блинчики. Натрите малосольные огурцы на терке.
На первый блинчик нанесите тонкий слой майонеза. Выложите натертые огурцы. Накройте следующим блинчиком и повторите слой с майонезом. На этот слой выложите заранее подготовленный пассерованный лук.
Повторяйте эти шаги, чередуя слои блинчиков, огурцов, лука и майонеза, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова. Завершите сборку торта, добавив сверху майонез и украсив зеленью и ломтиками огурцов по желанию.
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