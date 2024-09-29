Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как быстро сделать вкусную закуску из сыра.

Такие сырные палочки хорошо сочетаются со сладким или кисло-сладким соусом, раскрывая вкус блюда по-новому.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления вкусной сірной закуски.

Ингредиенты:

Сыр "Моцарелла" – 400 г

Кукурузные хлопья – 80 г

Клюква – 200 г

Мёд – 2 ст. л.

Молоко – 2 ст. л.

Растительное масло – 300 мл

Пшенная мука – 100 г

Яйца – 2 шт.

Приготовление:

Нарежьте сыр "Моцарелла" брусочками. Перемолите кукурузные хлопья в муку с помощью блендера. Взбейте яйца с молоком, затем процедите через сито, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Обмакните сырные брусочки в яичной смеси, затем обваляйте в кукурузной муке. Повторите процесс несколько раз для лучшей панировки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложите панированные брусочки на противень с пергаментной бумагой и оставьте на 5 минут.

Сварите клюкву до мягкости, разомните и доведите до кипения. Измельчите массу в блендере, процедите через сито и добавьте мёд. Тщательно перемешайте.

Обжарьте сырные брусочки в большом количестве масла до золотистой корочки. Выложите на бумажные салфетки, чтобы они не размякли и не подпортилась панировка, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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