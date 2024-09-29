Такие сырные палочки хорошо сочетаются со сладким или кисло-сладким соусом, раскрывая вкус блюда по-новому.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления вкусной сірной закуски.
Ингредиенты:
- Сыр "Моцарелла" – 400 г
- Кукурузные хлопья – 80 г
- Клюква – 200 г
- Мёд – 2 ст. л.
- Молоко – 2 ст. л.
- Растительное масло – 300 мл
- Пшенная мука – 100 г
- Яйца – 2 шт.
Приготовление:
Нарежьте сыр "Моцарелла" брусочками. Перемолите кукурузные хлопья в муку с помощью блендера. Взбейте яйца с молоком, затем процедите через сито, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Обмакните сырные брусочки в яичной смеси, затем обваляйте в кукурузной муке. Повторите процесс несколько раз для лучшей панировки.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложите панированные брусочки на противень с пергаментной бумагой и оставьте на 5 минут.
Сварите клюкву до мягкости, разомните и доведите до кипения. Измельчите массу в блендере, процедите через сито и добавьте мёд. Тщательно перемешайте.
Обжарьте сырные брусочки в большом количестве масла до золотистой корочки. Выложите на бумажные салфетки, чтобы они не размякли и не подпортилась панировка, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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