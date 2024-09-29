Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам рецепт легкой и вкусной закуски-пирога из слоеного теста и помидоров.

Шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусную помидорную тарту с сыром на слоеном тесте.

Это очень простое в приготовлении блюдо, которая станет отличным перекусом или дополнением к основным приемам пищи.

Для приготовления помидорной торты "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

помидоры – 3-4 шт.

сыр типа фета – 80 г

соус песто – 80 г (можно приготовить самостоятельно, рецепт ниже)

тесто слоеное - 500 г

оливковое масло

соль и молотый перец – по вкусу

базилик

Помидоры "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает тонкими кольцами-слайсами.

Противень застеляем пергаментом, смазываем оливковым маслом и немного посыпаем солью и перцем. Прямоугольником выкладываем нарезанные помидоры, а сверху посыпаем их кусочками феты.

Слоеное тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскатывает, смазываем соусом песто и выкладывает сверху на помидоры с сыром соусом вниз. Сверху немного смазываем тесто водой.

Выпекаем помидорную тарту в разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 15-20 минут до румяности. Даем тарте остыть и после этого переворачиваем ее и подаем.

Ранее звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко дала рецепт доступного соуса песто по-украински. Для этого нам понадобится 100 г укропа, 20 г базилика, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 20 г чеснока, сок половинки лимона, 100 г грецких орехов, 130 г твердого выдержанного сыра и 130 г растительного масла – просто перебиваем все блендером до однородности.

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