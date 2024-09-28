Тыквенный крем-суп – популярное осеннее блюдо, но суперфиналистка "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить его небанально и очень вкусно.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусного тыквенно-чечевичного супа с мидиями.

Чтобы приготовить такой оригинальный тыквенный суп, "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

тыква – 500 г

мясо мидий – 100 г 🦪

мидии в ракушках – 100 г 🦪

лук порей – 1 шт.

чеснок – 5 зуб.

красная чечевица – 100 г

пармезан – 50 г

перец чили – 0,5 стручка

томаты черри – 200 г

оливковое масло/сливочное масло – 50 г

соль, перец, сахар – по вкусу

чабрец – 4-5 веточек

Тыкву и порей звезда "Мастер Шеф" нарезает небольшими кусочками, перец чили – тонкими кольцами, чеснок – мелко.

Разогреваем кастрюлю с толстым дном, наливаем оливковое масло или растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем чеснок и обжариваем его 30 секунд. После этого добавляем мидии очищенные и в ракушках, перец чили, специи и тушим три минуты.

Готовые мидии с бульоном звезда "Мастер Шеф" перекладывает в миску, а в ту же кастрюлю отправляет порей, листочки тимьяна, бланшированные помидоры, промытую чечевицу и нарезанную тыкву.

Все перемешиваем, добавляем бульон из мидий и доливаем в кастрюлю воду, чтобы она полностью покрыла овощи с чечевицей. По вкусу добавляем соль, перец, сахар и варим до готовности.

В готовый суп "Мастер Шеф" Алена Московченко добавляет тертый пармезан и блендером превращает все в пюре. В крем-суп добавляем мясо мидий и перемешиваем. Мидиями в ракушках украшаем блюдо при подаче.

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