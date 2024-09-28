Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусного тыквенно-чечевичного супа с мидиями.
Чтобы приготовить такой оригинальный тыквенный суп, "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:
- тыква – 500 г
- мясо мидий – 100 г 🦪
- мидии в ракушках – 100 г 🦪
- лук порей – 1 шт.
- чеснок – 5 зуб.
- красная чечевица – 100 г
- пармезан – 50 г
- перец чили – 0,5 стручка
- томаты черри – 200 г
- оливковое масло/сливочное масло – 50 г
- соль, перец, сахар – по вкусу
- чабрец – 4-5 веточек
Тыкву и порей звезда "Мастер Шеф" нарезает небольшими кусочками, перец чили – тонкими кольцами, чеснок – мелко.
Разогреваем кастрюлю с толстым дном, наливаем оливковое масло или растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем чеснок и обжариваем его 30 секунд. После этого добавляем мидии очищенные и в ракушках, перец чили, специи и тушим три минуты.
Готовые мидии с бульоном звезда "Мастер Шеф" перекладывает в миску, а в ту же кастрюлю отправляет порей, листочки тимьяна, бланшированные помидоры, промытую чечевицу и нарезанную тыкву.
Все перемешиваем, добавляем бульон из мидий и доливаем в кастрюлю воду, чтобы она полностью покрыла овощи с чечевицей. По вкусу добавляем соль, перец, сахар и варим до готовности.
В готовый суп "Мастер Шеф" Алена Московченко добавляет тертый пармезан и блендером превращает все в пюре. В крем-суп добавляем мясо мидий и перемешиваем. Мидиями в ракушках украшаем блюдо при подаче.
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