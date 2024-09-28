Рецепт классической лазаньи не такой быстрый, как с готовым тестом, которое можно взять в магазине, но мягкий вкус блюда стоит ожиданий.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как можно приготовить дома лазанью и не покупать для этого готовое тесто.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Шпинат — 100 г

Мука пшеничная — 250 г

Мука — 250 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Моцарелла — 200 г

Пармезан — 70 г

Баклажаны запечённые — 300 г

Соус "Болоньезе" (на 2 порции лазаньи):

Мясо (свинина, говядина или смесь) — 400 г

Лук репчатый — 150 г

Помидоры — 1 кг

Масло Гхи — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Чёрный перец — 0,5 ч. л.

Тимьян — 1 веточка

Чеснок — 2 зубчика

Острый перец — 0,5 шт.

Соус "Бешамель" (на 1 порцию лазаньи):

Молоко — 700 г

Сливочное масло — 70 г

Мука пшеничная — 70 г

Мускатный орех — 1 щепотка

Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Смешайте яйца со шпинатом, мукой пшеничной и другой на выбор, добавьте соль и оливковое масло. Замесите тесто, оберните его плёнкой и оставьте на время, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Раскатайте тонкие листы для лазаньи, подсыпая мукой, нарежьте по размеру формы. Листы накройте плёнкой.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее в кастрюле растопите масло, добавьте муку, обжарьте пару минут. Постепенно вливайте молоко, помешивая, чтобы не было комков. Добавьте соль и мускатный орех, пока смесь не станет густой.

На масле Гхи обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок, тимьян и острый перец. Добавьте мясной фарш, обжарьте до полуготовности. "Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, после лучше добавьте очищенные и нарезанные помидоры, тушите на среднем огне 10-15 минут.

В форму выложите слой соуса "Болоньезе", затем пасту. Следующий слой — запеченные баклажаны, соус "Бешамель" и тертый сыр. Повторите слои, завершая слоем пасты, который покройте сыром по вкусу.

Выпекайте лазанью в духовке при 180°C в течение 30-40 минут, завершила рецепт "Мастер Шеф" Литвинова.

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