Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова подметила, варианты приготовления карри могут быть самые разные, но с тыквой будет вкуснее.

Рецепт карри может быть иным у других кулинаров, но с этим вариантом, где используется тыква, вы потратите меньше времени и результат не будет хуже.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как можно сделать вкусное блюдо из привычных нам продуктов и приятно удивить близких за столом.

Ингредиенты:

Куриные бедра без кости (или филе, если предпочитаете нежирное мясо) — 500 г

Тыква — 500 г

Лук репчатый — 100 г

Морковь — 120 г

Помидоры пилати (или томатный сок) — 400 г

Сладкий перец — 100 г

Растительное масло — 2 ст.л.

Масло Гхи — 1 ст.л.

Специи карри — 20 г

Соль — 2 ч.л.

Имбирь — 20 г

Чеснок — 20 г

В кастрюле разогрейте масло Гхи и растительное масло. Пока масла нагреваются, нарежьте куриные бедра крупными кусками и добавьте их в кастрюлю для обжаривания, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте крупными кусками сладкий перец, морковь, лук, очищенный имбирь и чеснок. Поместите всё это в блендер, добавьте помидоры пилати или томатный сок и измельчите до однородного состояния.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, перелейте готовый соус в кастрюлю к курице и тушите примерно 10-15 минут на слабом огне.

После этого добавьте в кастрюлю нарезанную тыкву и специи карри. Все тщательно перемешайте и добавьте соль, стараясь, чтобы курица не развалилась на непривлекательные куски. Тушите блюдо под крышкой ещё около 10 минут, добавила в завершении "Мастер Шеф" Литвинова.

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