Благодаря такому рецепту бородинского хлеба вы не будете его брать в магазине, полностью перейдя на домашний вариант.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать очень вкусный и мягкий хлеб с кунжутом.
Ингредиенты:
- 400 мл воды
- 12 г сухих дрожжей
- 200 г ржаной муки
- 200 г пшеничной муки
- 100 г цельнозерновой муки
- 4 ст.л. солода
- 40 г мёда или сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. кунжута
- 1 ст.л. семян льна
- 1 ст.л. кориандра
Приготовление:
В теплой воде растворите сухие дрожжи, добавьте 1 ст.л. пшеничной муки и 1 ч.л. меда или сахара. Перемешайте и оставьте. Просейте ржаную, пшеничную и цельнозерновую муку. Перемешайте муку с солодом и солью, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Остатки от цельнозерновой муки можно добавить в тесто, а от ржаной лучше не использовать.
В центр сухой смеси вылейте опару, добавьте оставшуюся воду, мед или сахар, растительное масло и кориандр. Вымешивайте тесто, чтобы оно не липло к рукам (можно смазать руки маслом). Оставьте тесто в тёплом месте на 50 минут под салфеткой, чтобы оно подошло.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, после того как тесто подошло, слегка его обомните и добавьте семена кунжута и льна.
Высокую форму для хлеба застелите пергаментом, а стенки и дно смажьте растительным маслом. Выложите тесто в форму, придав ему форму хлеба, и снова оставьте на 50 минут, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
Смажьте верхушку теста водой и посыпьте смесью из кунжута, льна и кориандра. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут, затем уменьшите температуру до 160°C и пеките ещё 30 минут.
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