Хлеб будет очень мягким и вкусным, вы сможете использовать такой каждый раз, когда захотите именно такой бородинский хлеб.

Благодаря такому рецепту бородинского хлеба вы не будете его брать в магазине, полностью перейдя на домашний вариант.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать очень вкусный и мягкий хлеб с кунжутом.

Ингредиенты:

400 мл воды

12 г сухих дрожжей

200 г ржаной муки

200 г пшеничной муки

100 г цельнозерновой муки

4 ст.л. солода

40 г мёда или сахара

1 ч.л. соли

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. кунжута

1 ст.л. семян льна

1 ст.л. кориандра

Приготовление:

В теплой воде растворите сухие дрожжи, добавьте 1 ст.л. пшеничной муки и 1 ч.л. меда или сахара. Перемешайте и оставьте. Просейте ржаную, пшеничную и цельнозерновую муку. Перемешайте муку с солодом и солью, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Остатки от цельнозерновой муки можно добавить в тесто, а от ржаной лучше не использовать.

В центр сухой смеси вылейте опару, добавьте оставшуюся воду, мед или сахар, растительное масло и кориандр. Вымешивайте тесто, чтобы оно не липло к рукам (можно смазать руки маслом). Оставьте тесто в тёплом месте на 50 минут под салфеткой, чтобы оно подошло.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, после того как тесто подошло, слегка его обомните и добавьте семена кунжута и льна.

Высокую форму для хлеба застелите пергаментом, а стенки и дно смажьте растительным маслом. Выложите тесто в форму, придав ему форму хлеба, и снова оставьте на 50 минут, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

Смажьте верхушку теста водой и посыпьте смесью из кунжута, льна и кориандра. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут, затем уменьшите температуру до 160°C и пеките ещё 30 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.