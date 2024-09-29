Булочки с присыпкой можно подавать к согревающим напиткам или просто есть без каких-либо дополнений.
Чтобы сделать очень мягкие и вкусные булочки, нужно постараться подготовить эластичное тесто, рецептом поделилась авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 мл теплого молока
- 20 г живых дрожжей "Ароматный дом"
- 90 г сахара
- 2 яйца
- 70 г топленого сливочного масла
- 450-480 г просеянной муки
- Половина пакетика ванилина (1 г)
- Половина чайной ложки соли
Приготовление теста:
В теплое молоко добавляем дрожжи и 1 столовую ложку сахара из общего количества. Перемешиваем венчиком до полного растворения. Затем добавляем 100 г муки и снова перемешиваем. Накрываем опару полотенцем или пленкой и ставим в теплое место на 10-12 минут.
Когда опара подойдет, добавляем в нее оставшиеся яйца и сахар, перемешиваем венчиком. Затем добавляем топленое сливочное масло и снова перемешиваем. Понемногу добавляем оставшуюся муку и соль, перемешивая ложкой.
Когда тесто станет густым, перекладываем его на рабочую поверхность и начинаем вымешивать. Вымешиваем 10-15 минут. Помещаем тесто в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте.
Разделяем тесто на шарики. По желанию можно добавить внутрь кусочки шоколада. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте маслом бока формы и присыпьте мукой. Оставьте булочки на 20-25 минут.
Штрейзель (посыпка):
- 5 г какао
- 15 г муки
- 20 г сахара
- 10 г холодного масла
Все ингредиенты растереть вилкой до состояния мелкой крошки. Смешайте одно яйцо со столовой ложкой молока и смажьте этой смесью булочки сверху. Присыпьте штрейзелем. Выпекайте булочки в разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут.
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