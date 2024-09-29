Такой рецепт булочек сможет вам пригодиться в любое время года, они получаются не только мягкими, но и безумно вкусными.

Булочки с присыпкой можно подавать к согревающим напиткам или просто есть без каких-либо дополнений.

Чтобы сделать очень мягкие и вкусные булочки, нужно постараться подготовить эластичное тесто, рецептом поделилась авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

150 мл теплого молока

20 г живых дрожжей "Ароматный дом"

90 г сахара

2 яйца

70 г топленого сливочного масла

450-480 г просеянной муки

Половина пакетика ванилина (1 г)

Половина чайной ложки соли

Приготовление теста:

В теплое молоко добавляем дрожжи и 1 столовую ложку сахара из общего количества. Перемешиваем венчиком до полного растворения. Затем добавляем 100 г муки и снова перемешиваем. Накрываем опару полотенцем или пленкой и ставим в теплое место на 10-12 минут.

Когда опара подойдет, добавляем в нее оставшиеся яйца и сахар, перемешиваем венчиком. Затем добавляем топленое сливочное масло и снова перемешиваем. Понемногу добавляем оставшуюся муку и соль, перемешивая ложкой.

Когда тесто станет густым, перекладываем его на рабочую поверхность и начинаем вымешивать. Вымешиваем 10-15 минут. Помещаем тесто в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте.

Разделяем тесто на шарики. По желанию можно добавить внутрь кусочки шоколада. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте маслом бока формы и присыпьте мукой. Оставьте булочки на 20-25 минут.

Штрейзель (посыпка):

5 г какао

15 г муки

20 г сахара

10 г холодного масла

Все ингредиенты растереть вилкой до состояния мелкой крошки. Смешайте одно яйцо со столовой ложкой молока и смажьте этой смесью булочки сверху. Присыпьте штрейзелем. Выпекайте булочки в разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут.

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