Приготовить лакомство довольно просто, особенно рецепт карамели, ведь он пригодится и для других десертов. Такой сырник, напоминающий сникерс, сможет порадовать гостей.
В этот раз Юлия Вилич в Instagram решила рассказать детально, как сделать такой сладкий сырник и разбавить вкус домашней карамелью.
Для сырника:
- 750 г кисломолочного творога (от 9%)
- 140 г сахара
- 4 средних яйца
- 30 г крахмала
- 50 мл жирных сливок (от 30%) или сметаны (20-30%)
- 60 г арахисовой пасты
- 70 г измельченного арахиса
Все ингредиенты (творог, сахар, яйца, крахмал, сливки или сметану, арахисовую пасту и измельченный арахис) помещаем в большую емкость и тщательно взбиваем блендером до однородной массы.
Форму застилаем пергаментом, а бока смазываем маслом. Перекладываем получившуюся творожную массу в подготовленную форму. Выпекаем сырник в разогретой до 180°C духовке 45-50 минут.
После остывания проходимся по краям ножом, чтобы снять форму, и аккуратно переворачиваем сырник на тарелку или доску.
Для карамели:
- 150 г сахара
- 130 мл сливок (от 20%)
- 30 г сливочного масла (82%)
- 3 г желатина, замоченного в 20 мл воды
Растапливаем сахар на сковороде или в кастрюле с толстым дном. Когда весь сахар растопится и не останется кристалликов, аккуратно вливаем кипяченые сливки, быстро перемешивая венчиком.
Вводим замоченный желатин и перемешиваем до однородности. В самом конце добавляем сливочное масло и щепотку соли, снова перемешиваем. Пропускаем полученную карамель через сито, чтобы удалить возможные комочки, и даем ей остыть до комнатной температуры.
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