Такое аккуратное и сладкое печенье точно придется детям по душе, они также могут брать его с собой в школу.

Такой рецепт печенья, которое обязательно порадует ваших школьников и поможет им учиться на отлично, следует сохранить себе на будущее.

Чтобы шоколад не растаял и не испортил выпечку, нужно знать несколько хитростей перед запеканием, о чем детально рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла (комнатной температуры)

140 г сахара + 1 пакетик ванильного сахара

2 небольших яйца

210 г муки

3/4 ч.л. соды (примерно 4 г)

1/2 ч.л. соли

100 г рубленого шоколада (лучше предварительно заморозить кусочки на 30 минут)

Приготовление:

Масло комнатной температуры взбиваем с обычным и ванильным сахаром миксером в течение 3-4 минут до воздушной консистенции. Добавляем яйца. По одному вводим яйца, продолжая взбивать на средней скорости.

В просеянную муку добавляем соду и соль, перемешиваем венчиком. Понемногу добавляем сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь. Насыпаем замороженные кусочки шоколада и снова перемешиваем тесто ложкой. Шоколад лучше заморозить заранее, чтобы он не растаял в процессе выпекания.

Руками формируем небольшие шарики. Их выкладываем на тарелку или доску, присыпанную мукой, и убираем в морозильную камеру на 25 минут.

Достаем замороженные шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, сохраняя расстояние, чтобы печенье не слиплось при выпекании. Выпекаем в предварительно разогретой до 175°C духовке в течение 15-20 минут.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.