На завтрак можно выбирать и самые простые сладкие блюда, для этого хорошо подходит творожный пирог с ягодами.

Такого сладковатого творожного пирога хватит даже на большую семью, поэтому о его приготовлении детально рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Для теста:

  • 6 больших яиц
  • 180 г сахара
  • 100 г мягкого сливочного масла (комнатной температуры)
  • 380 г муки
  • 7 г разрыхлителя
  • Полпакета ванилина

Взбить яйца до пышной светлой массы. Добавить мягкое, подтаявшее сливочное масло и перемешать на низких оборотах миксера.

Просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином. Добавлять постепенно в два приема, вымешивая ложкой. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить по поверхности.

Для сырной начинки:

  • 800 г кисломолочного творога (9% или домашнего)
  • 350 г сметаны (20%)
  • 140 г жирных сливок (30-33%)
  • 200 г сахара
  • 2 пакетика ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 70 г манной крупы

Смешать все ингредиенты и взбить блендером до однородной массы. Выложить сырную массу поверх теста и равномерно распределить. Добавить сверху любые ягоды.

Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке 50 минут – 1 час. Верх пирога должен слегка зарумяниться. Достать пирог из духовки и дать ему полностью остыть.

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