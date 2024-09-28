Этот творожный пирог сможет заменить вам любой завтрак даже в большой семье, поэтому сохраняйте рецепт на будущее.

На завтрак можно выбирать и самые простые сладкие блюда, для этого хорошо подходит творожный пирог с ягодами.

Такого сладковатого творожного пирога хватит даже на большую семью, поэтому о его приготовлении детально рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Для теста:

6 больших яиц

180 г сахара

100 г мягкого сливочного масла (комнатной температуры)

380 г муки

7 г разрыхлителя

Полпакета ванилина

Взбить яйца до пышной светлой массы. Добавить мягкое, подтаявшее сливочное масло и перемешать на низких оборотах миксера.

Просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином. Добавлять постепенно в два приема, вымешивая ложкой. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить по поверхности.

Для сырной начинки:

800 г кисломолочного творога (9% или домашнего)

350 г сметаны (20%)

140 г жирных сливок (30-33%)

200 г сахара

2 пакетика ванильного сахара

2 яйца

70 г манной крупы

Смешать все ингредиенты и взбить блендером до однородной массы. Выложить сырную массу поверх теста и равномерно распределить. Добавить сверху любые ягоды.

Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке 50 минут – 1 час. Верх пирога должен слегка зарумяниться. Достать пирог из духовки и дать ему полностью остыть.

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