На завтрак можно выбирать и самые простые сладкие блюда, для этого хорошо подходит творожный пирог с ягодами.
Такого сладковатого творожного пирога хватит даже на большую семью, поэтому о его приготовлении детально рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Для теста:
- 6 больших яиц
- 180 г сахара
- 100 г мягкого сливочного масла (комнатной температуры)
- 380 г муки
- 7 г разрыхлителя
- Полпакета ванилина
Взбить яйца до пышной светлой массы. Добавить мягкое, подтаявшее сливочное масло и перемешать на низких оборотах миксера.
Просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином. Добавлять постепенно в два приема, вымешивая ложкой. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить по поверхности.
Для сырной начинки:
- 800 г кисломолочного творога (9% или домашнего)
- 350 г сметаны (20%)
- 140 г жирных сливок (30-33%)
- 200 г сахара
- 2 пакетика ванильного сахара
- 2 яйца
- 70 г манной крупы
Смешать все ингредиенты и взбить блендером до однородной массы. Выложить сырную массу поверх теста и равномерно распределить. Добавить сверху любые ягоды.
Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке 50 минут – 1 час. Верх пирога должен слегка зарумяниться. Достать пирог из духовки и дать ему полностью остыть.
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