Средняя цена 1 кг картофеля сейчас стоит 263 гривны, что на 3,83 гривны больше, чем раньше месяцем.

С начала сентября в Украине произошел рост цены на картофель и основными причинами этого являются пять ключевых факторов.

Об этом рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.

Она отметила, что несмотря на стабильность предложения картофеля на рынке, ситуация в разных регионах может постепенно меняться. В некоторых местах цена на овощи выросла на 147% за год.

На формирование цены повлияли следующие факторы:

Предложение и регионы снабжения. Основные регионы выращивания картофеля расположены на севере и западе Украины, а часть поставок поступает из центральных областей. Нестабильные погодные условия могут привести к уменьшению урожая. Расходы на логистику и сбор поздних сортов. Низкая урожайность по сравнению с прошлыми годами. Погодные условия. Рост затрат на энергоносители и логистику.

Попович прогнозирует, что в течение следующего месяца цены на картофель могут вырасти из-за увеличенного спроса, после чего предложение раннего картофеля уменьшится и начнется сбор поздних сортов. Однако резких скачков цен не следует ожидать.

Цены на картофель в Украине.

На оптовом рынке "Шувар" средняя стоимость картофеля сейчас составляет 17,3 грн/кг, что на 147% больше по сравнению с прошлым годом, когда он стоил 7 грн/кг.

Согласно данным "Минфина", средняя цена 1 кг картофеля сейчас стоит 263 гривны, что на 3,83 гривны больше, чем раньше месяцем (22,49 гривны).

Молодой картофель в среднем стоит 40,60 гривен за 1 кг в сентябре, тогда как в августе его цена была 22,76 гривны, то есть на 17,84 гривны меньше.

Для розового картофеля средняя стоимость составит 24,90 гривны за 1 кг в сентябре, что на 2,02 гривни меньше, чем в августе (26,90 гривны).

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