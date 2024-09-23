Про це повідомляється у прогнозі Національного банку України (НБУ).

Коли збільшаться тарифи на ЖКГ?

За даними НБУ, тарифи на газ, тепло та гарячу воду почнуть зростати ще до закінчення воєнного стану, орієнтуючись на ринкові умови. Очікується, що в період із 2025-го до 2026 року ціни підвищаться до економічно обґрунтованого рівня, що може спричинити додатковий інфляційний тиск і викликати труднощі в збалансуванні державного бюджету.

Водночас у НБУ зазначають, що утримувати тарифи на поточному рівні більше неможливо через значні втрати в енергетичному секторі, зокрема від атак на інфраструктуру. Зволікання із підвищенням тарифів несе додаткові ризики.

Крім того, в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна взяла на себе зобов'язання поступово наблизити тарифи до реальних економічних показників.

Як змінилися тарифи за рік?

За даними Держстату, за рік тарифи на комунальні послуги зросли на 18,5% (період з серпня 2023-го до серпня 2024 року). Найбільше подорожчала електроенергія — майже на 64%. Водночас тарифи на управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття та ремонт житла підвищилися на 9%, 5,4% і 4% відповідно.

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